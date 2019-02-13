Прокуроры просят суд избрать Мангеру меру пресечения без альтернативы внесения залога

Сторона обвинения, кроме того, считает, что существуют риски воздействия на свидетелей, уничтожение доказательств, а также побега Мангера, потому что у него есть состояние и недвижимость за рубежом.



Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк также заявил, что боится за свою жизнь, и уверяет, что не планирует покончить с собой.



Напомним, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.



Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.