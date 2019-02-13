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Прокуроры просят суд избрать Мангеру меру пресечения без альтернативы внесения залога

Прокуроры просят суд избрать Мангеру меру пресечения без альтернативы внесения залога

Киев  •  УНН

 • 9676 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Прокуроры просят суд избрать голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без альтернативы внесения залога, передает УНН.

Сторона обвинения, кроме того, считает, что существуют риски воздействия на свидетелей, уничтожение доказательств, а также побега Мангера, потому что у него есть состояние и недвижимость за рубежом.

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк также заявил, что боится за свою жизнь, и уверяет, что не планирует покончить с собой.

Напомним, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщал УНН, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангер объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.

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