Прокурори просять суд обрати Мангеру запобіжний захід без альтернативи внесення застави

Сторона обвинувачення, крім того, вважає, що існують ризики впливу на свідків, знищення доказів, а також втечі Мангера, бо у нього є статки і нерухомість за кордоном.



Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якому оголошено підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк також заявив, що боїться за своє життя, і запевняє, що не планує накладати на себе руки.



Нагадаємо, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.



Як повідомляв УНН, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.