Прокурори просять суд обрати Мангеру запобіжний захід без альтернативи внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прокурори просять суд обрати голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якому оголошено підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без альтернативи внесення застави, передає УНН.
Сторона обвинувачення, крім того, вважає, що існують ризики впливу на свідків, знищення доказів, а також втечі Мангера, бо у нього є статки і нерухомість за кордоном.
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якому оголошено підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк також заявив, що боїться за своє життя, і запевняє, що не планує накладати на себе руки.
Нагадаємо, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.
Як повідомляв УНН, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.