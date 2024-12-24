Прокуроры отозвали апелляцию по делу против актера Алека Болдуина - Reuters
Киев • УНН
Специальный прокурор США отозвала апелляцию по делу против Алека Болдуина относительно гибели оператора Галины Хатчинс. Адвокаты актера подтвердили, что инцидент был трагедией, но их клиент не совершил преступления.
Дело окончательно закрыто: специальный прокурор США Кари Моррисей отозвала апелляцию в суд штата Нью-Мексико по убийству голливудским актером Алеком Болдуином оператора украинского происхождения Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Прокуратура пыталась обжаловать решение Фемиды отменить рассмотрение обвинений в адрес Болдуина в непредумышленном убийстве. Дело даже дошло до рассмотрения присяжными из-за процессуальных проблем. В конце концов прокурор признала, что дальнейшее продвижение жалобы является бесполезным.
Адвокаты актера заявили, что решение об отзыве апелляции окончательно подтверждает то, в чем они уверяли с самого начала - "инцидент на съемочной площадке был неописуемой трагедией, но Алек Болдуин не совершил никакого преступления".
Справочно
42-летняя Галина Хатчинс была застрелена из пистолета, который Болдуин использовал во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина", снимавшегося в Нью-Мексико. В результате инцидента был также ранен режиссер Джоэл Соуза.
Напомним
Обвинения Алека Болдуина в непредумышленном убийстве были неожиданно сняты судом Нью-Мексико из-за того, что следователи скрыли доказательства, которые могли бы свидетельствовать в пользу актера в смертельном ранении кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".