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Прокурора, которого задержали на блокпосту, уволили из прокуратуры

Прокурора, которого задержали на блокпосту, уволили из прокуратуры

Киев • УНН

 • 11157 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Прокурора, которого правоохранители задержали на блокпосту, уволили из органов прокуратуры Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура завершила служебную проверку факта нарушения Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры прокурором Славянской местной прокуратуры, который имел место в ноябре 2016 года.

Так, 8 ноября 2016 года, временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Славянской местной прокуратуры, в рабочее время находясь в автомобиле, принадлежащем ему на праве собственности, на блокпосту, расположенном на трассе "Киев - Довжанский", не остановился на законное требование работника полиции, из-за чего последний был вынужден применить огнестрельное оружие путем осуществления предупредительных выстрелов в воздух.

По результатам проверки прокурором Донецкой области 25 января текущего года подписан приказ об увольнении гражданина с должности прокурора Славянской местной прокуратуры и органов прокуратуры Донецкой области.

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