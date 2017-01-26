Прокурора, якого затримали на блокпосту, звільнили з прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Прокурора, якого правоохоронці затримали на блокпосту, звільнено з органів прокуратури Донеччини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Прокуратура завершила службову перевірку за фактом порушення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури прокурором Слов’янської місцевої прокуратури, який мав місце у листопаді 2016 року.
Так, 8 листопада 2016 року, тимчасово виконуючий обов’язки заступника керівника Слов’янської місцевої прокуратури, у робочий час перебуваючи у автомобілі, що належить йому на праві власності, на блокпосту, який розташований на трасі “Київ — Довжанський”, не зупинився на законну вимогу працівника поліції, через що останній був вимушений застосувати вогнепальну зброю шляхом здійснення попереджувальних пострілів у повітря.
За результатами перевірки прокурором Донецької області 25 січня поточного року підписано наказ про звільнення громадянина з посади прокурора Слов’янської місцевої прокуратури та органів прокуратури Донецької області.