Прокуратура завершила расследование в отношении экс-заместителя Минздрава Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Министра здравоохранения Украины, руководителя аппарата и заведующего отделением Александровской клинической больницы города Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что экс-министр Минздрава совместно с заведующим отделением Александровской больницы создали систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять свои функциональные обязанности, в частности проводить операции в указанной больнице. По коррупционной схеме ряд врачей центра были обязаны передавать им деньги, которые получали от пациентов.
Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Министра здравоохранения Украины, руководителя аппарата и заведующего отделением Александровской клинической больницы города Киева по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК.
В настоящее время подозреваемым и их защитникам объявлено о завершении досудебного расследования и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, суд удовлетворил жалобу Р.Василишина относительно его отстранения от должности заместителя главы Минздрава.