Прокуратура завершила розслідування щодо екс-заступника МОЗ України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Слідчими прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування стосовно колишнього заступника Міністра охорони здоров’я України- керівника апарату та завідувача відділенням Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що екс-високопосадовець МОЗ спільно з завідувачем відділення Олександрівської лікарні створили систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості здійснювати свої функціональні обов’язки, зокрема проводити операції у вказаній лікарні. За корупційною схемою ряд лікарів центру були зобов’язані передавати їм гроші, які отримували від пацієнтів.
Наразі слідчими прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування стосовно колишнього заступника Міністра охорони здоров’я України- керівника апарату та завідувача відділенням Олександрівської клінічної лікарні міста Києва за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) ККУ.
На даний час підозрюваним та їх захисникам оголошено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, суд задовольнив скаргу Р.Василишина щодо його відсторонення від посади заступника голови МОЗ.