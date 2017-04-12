Прокуратура задержала на взятке регионального начальника Фонда госимущества на Киевщине

"Служащие требовали и получили от частного предпринимателя 32 000 гривен неправомерной выгоды за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по уплате арендной платы по договорам аренды индивидуально определенного недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНН, в Днепре чиновника Регионального отделения Фонда государственного имущества судили за взятку .