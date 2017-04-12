Прокуратура затримала на хабарі регіонального начальника Фонду держмайна на Києвщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прокуратура Київської області затримала на хабарі керівника та заступника начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Службовці вимагали та отримали від приватного підприємця 32 тисячі гривень неправомірної вигоди за підписання акту звірки щодо відсутності заборгованості перед регіональним відділенням Фонду державного майна України по сплаті орендної плати за договорами оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі посадовця Регіонального відділення Фонду державного майна судили за хабар.