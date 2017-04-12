Прокуратура затримала на хабарі регіонального начальника Фонду держмайна на Києвщині

“Службовці вимагали та отримали від приватного підприємця 32 тисячі гривень неправомірної вигоди за підписання акту звірки щодо відсутності заборгованості перед регіональним відділенням Фонду державного майна України по сплаті орендної плати за договорами оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі посадовця Регіонального відділення Фонду державного майна судили за хабар.