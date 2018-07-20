Прокуратура обнаружила злоупотребления в двух Центрах обеспечения ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Главная военная прокуратура в ходе проверок выявила злоупотребления на крупные суммы в двух Центрах обеспечения Вооруженных Сил Украины. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, соответствующую информацию сегодня во время рабочей встречи предоставил министру обороны Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Во время рабочей встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего процессуального решения по результатам проверок 46 Объединенного центра обеспечения Южного региона и Объединенного центра обеспечения ВС в Киеве", - говорится в сообщении.
Как отмечается, комиссией Минобороны установлены злоупотребления, которые привели к убыткам государству в крупных размерах.
"Материалы проверок уже направлены в органы прокуратуры", - отметили в Минобороны.
Напомним, в связи с обвинениями в адрес Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины о якобы "преступной безответственности" по проведению строительных работ в Одессе, Минобороны инициировало открытие судебного производства.