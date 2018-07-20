Прокуратура виявила зловживання у двох Центрах забезпечення ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Головна військова прокуратура під час перевірок виявила зловживання на великі суми у двох Центрах забезпечення Збройних Сил України. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, відповідну інформацію сьогодні під час робочої зустрічі надав міністру оборони Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Під час робочої зустрічі також були обговорені питання щодо подальшого процесуального рішення за результатами перевірок 46 Об’єднаного центру забезпечення Південного регіону та Об’єднаного центру забезпечення ЗС у місті Києві”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, комісією Міноборони встановлені зловживання, що призвели до збитків державі у великих розмірах.
“Матеріали перевірок вже направлені до органів прокуратури”, — зауважили у Міноборони.
Нагадаємо, у зв’язку зі звинуваченнями на адресу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України щодо нібито “злочинної безвідповідальності” стосовно проведення будівельних робіт в Одесі, Міноборони ініціювало відкриття судового провадження.