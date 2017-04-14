Прокуратура открыла дополнительные производства из-за издевательств над мальчиком в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Прокуратура открыла дополнительные уголовные производства по поводу издевательств юношами над 10-летним мальчиком в пгт Иванков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"По факту инцидента, который произошел в пгт Иванков, между юношами и 10-летним потерпевшим, прокуратурой Киевской области дополнительно возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.127 (пытки) и ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом ) УК Украины. Как уже ранее сообщалось, осуществляется досудебное расследование еще по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Указанные уголовные производства объединены в одно уголовное производство", - сказано в сообщении.
Как отмечается, собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину указанных лиц. Несовершеннолетним злоумышленникам сообщено о подозрении. Юношам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Так, несовершеннолетние заставляли делать потерпевшего различные унизительные вещи, издевались над ним, пытали и удовлетворяли половую страсть неестественным способом. Самому старшему обидчику 16 лет, остальным ребятам - 15 и 13.
Прокуратура Киевской области будет настаивать на избрании 16-летнему злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая должна установить тяжесть причиненных телесных повреждений потерпевшему.
Как сообщал УНН, задержанным в Киевской области "черных трансплантологов" избрана мера пресечения.