Прокуратура открыла дополнительные производства из-за издевательств над мальчиком в Киевской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107788 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165452 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121418 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119587 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114125 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105306 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107301 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103760 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157020 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура открыла дополнительные производства из-за издевательств над мальчиком в Киевской области

Прокуратура открыла дополнительные производства из-за издевательств над мальчиком в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 11978 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Прокуратура открыла дополнительные уголовные производства по поводу издевательств юношами над 10-летним мальчиком в пгт Иванков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"По факту инцидента, который произошел в пгт Иванков, между юношами и 10-летним потерпевшим, прокуратурой Киевской области дополнительно возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.127 (пытки) и ч.3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом ) УК Украины. Как уже ранее сообщалось, осуществляется досудебное расследование еще по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Указанные уголовные производства объединены в одно уголовное производство", - сказано в сообщении.

Как отмечается, собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину указанных лиц. Несовершеннолетним злоумышленникам сообщено о подозрении. Юношам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Так, несовершеннолетние заставляли делать потерпевшего различные унизительные вещи, издевались над ним, пытали и удовлетворяли половую страсть неестественным способом. Самому старшему обидчику 16 лет, остальным ребятам - 15 и 13.

Прокуратура Киевской области будет настаивать на избрании 16-летнему злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая должна установить тяжесть причиненных телесных повреждений потерпевшему.

Как сообщал УНН, задержанным в Киевской области "черных трансплантологов" избрана мера пресечения.

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