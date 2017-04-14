Прокуратура відкрила додаткові провадження щодо знущань над хлопчиком на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прокуратура відкрила додаткові кримінальні провадження щодо знущань юнаків над 10-річним хлопчиком в смт Іванків. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“За фактом інциденту, який стався в смт Іванків, між юнаками та 10-річним потерпілим, прокуратурою Київської області додатково розпочаті кримінальні провадження за ч.2 ст.127 (катування) та ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України. Як вже раніше повідомлялося, здійснюється досудове розслідування ще за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Вказані кримінальні провадження об’єднані в одне кримінальне провадження”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, зібрано достатньо доказів, які підтверджують вину вказаних осіб. Неповнолітнім зловмисникам повідомлено про підозру. Юнакам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
Так, неповнолітні змушували робити потерпілого різні принизливі речі, знущались над ним, катували та задовольняли статеву пристрасть неприроднім способом. Найстаршому кривднику 16 років, іншим хлопцям — 15 та 13.
Прокуратура Київської області наполягатиме на обранні 16-річному зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зараз призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, яка має встановити тяжкість спричинених тілесних ушкоджень потерпілому.
Як повідомляв УНН, затриманим на Київщині "чорним трансплантологам" обрано запобіжний захід.