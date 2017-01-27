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Прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа

Прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа

Киев • УНН

 • 10141 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня прокуратура подает в Ужгородский горрайсуд ходатайство об отстранении заместителя городского головы Иштвана Цапа от исполнения служебных обязанностей на время следствия и об избрании для него меры пресечения. Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькут, передает корреспондент УНН.

"По нашему мнению, он уклонялся от следствия. Сегодня мы подаем в Ужгородский горрайсуд ходатайство об отстранении заместителя городского головы от исполнения служебных обязанностей на время следствия и об избрании для него меры пресечения", - рассказал А.Манькут.

Также он добавил, что по делу о взяточничестве задержаны два человека. И.Цапа пока не задерживали, ведь согласно УПК Украины оснований для задержания нет.

Напомним, как сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачена коррупционная схема, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двоих должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел под прокуратуру в городе.

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