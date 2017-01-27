Прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов'язків І.Цапа

"На нашу думку, він ухилявся від слідства. Сьогодні ми подаємо до Ужгородського міськрайсуду клопотання про відсторонення заступника міського голови від виконання службових обов'язків на час слідства та про обрання для нього запобіжного заходу", - розповів А.Манькут.

Також він додав, що у справі про хабарництво затримані двоє осіб. І.Цапа наразі не затримано, адже згідно КПК України підстав для затримання немає.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті.