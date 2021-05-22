Прокуратура РФ проверит клип Моргенштерна и DJ Smash. Будут искать "оскорбление чувств верующих"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Morgenshtern и DJ Smash "Новая волна" на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо ведомства в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Детали
Отмечается, что результаты экспертизы ожидается получить не ранее IV квартала 2021 года. В связи с этим, говорится в документе, дать правовую оценку видеоклипу пока не представляется возможным.
"Оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет", - говорится в тексте письма.
Контекст
6 апреля председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру РФ проверить на экстремизм видеоклип "Новая волна" рэпера Моргенштерна и DJ Smash, выпущенный 2 апреля. В нем хип-хоп-артист в образе Папы Римского употребляет наркотики и танцует в храме.
В дисклеймер к ролику отмечается, что "видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер".
Гаврилов также попросил Роскомнадзор "рассмотреть возможность ограничения доступа на территории Российской Федерации" к данному клипу.
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Добавим
Ранее Моргенштерна заподозрили в пропаганде наркотиков после выхода клипов "Розовое вино-2" и "Family". Относительно рэпера возбудили дело об административном правонарушении. Исполнителю грозит штраф до одного миллиона рублей.