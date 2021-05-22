Прокуратура РФ перевірить кліп Моргенштерна і DJ Smash. Шукатимуть "образу почуттів віруючих"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Прокуратура Москви направила відеокліп репера Morgenshtern і DJ Smash "Нова хвиля" на психолого-лінгвістичну експертизу для перевірки на предмет можливої образи почуттів віруючих. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист відомства у відповідь на звернення депутата Держдуми Сергія Гаврилова.
Деталі
Відзначається, що результати експертизи очікується отримати не раніше IV кварталу 2021 року. У зв'язку з цим, йдеться в документі, дати правову оцінку відеокліпу поки не видається можливим.
"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування немає", - зазначено в тексті листа.
Контекст
6 квітня голова комітету Державної думи з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань Сергій Гаврилов попросив Генпрокуратуру РФ перевірити на екстремізм відеокліп "Нова хвиля" репера Моргенштерна і DJ Smash, випущений 2 квітня. У ньому хіп-хоп-артист в образі Папи Римського вживає наркотики і танцює в храмі.
У дисклеймер до ролика відзначається, що "відео не має мети образити кого-небудь, в тому числі почуття віруючих, і має розважальний характер".
Гаврилов також попросив Роскомнагляд "розглянути можливість обмеження доступу на території Російської Федерації" до даного кліпу.
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Додамо
Раніше Моргенштерна запідозрили в пропаганді наркотиків після виходу кліпів "Рожеве вино-2" і "Family". Відносно репера порушили справу про адміністративне правопорушення. Виконавцю загрожує штраф до одного мільйона рублів.