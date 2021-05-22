Прокуратура РФ перевірить кліп Моргенштерна і DJ Smash. Шукатимуть "образу почуттів віруючих"

Деталі

Відзначається, що результати експертизи очікується отримати не раніше IV кварталу 2021 року. У зв'язку з цим, йдеться в документі, дати правову оцінку відеокліпу поки не видається можливим.

"Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування немає", - зазначено в тексті листа.

Контекст

6 квітня голова комітету Державної думи з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань Сергій Гаврилов попросив Генпрокуратуру РФ перевірити на екстремізм відеокліп "Нова хвиля" репера Моргенштерна і DJ Smash, випущений 2 квітня. У ньому хіп-хоп-артист в образі Папи Римського вживає наркотики і танцює в храмі.

У дисклеймер до ролика відзначається, що "відео не має мети образити кого-небудь, в тому числі почуття віруючих, і має розважальний характер".

Гаврилов також попросив Роскомнагляд "розглянути можливість обмеження доступу на території Російської Федерації" до даного кліпу.

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Додамо

Раніше Моргенштерна запідозрили в пропаганді наркотиків після виходу кліпів "Рожеве вино-2" і "Family". Відносно репера порушили справу про адміністративне правопорушення. Виконавцю загрожує штраф до одного мільйона рублів.