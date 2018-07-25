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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34320 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100359 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122510 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130149 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168253 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153030 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140832 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer, который сбил девочку в Киеве

Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer, который сбил девочку в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9084 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Столичная прокуратура завтра подаст в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для водителя Hummer, который сбил ребенка. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в Шевченковский районный суд завтра", - сказала пресс-секретарь.

Максимець также отметила, что прокуратура будет просить применить арест без возможности внесения залога.

Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка.

Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в Киевский городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" для прохождения экспертизы на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Сейчас водитель задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

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