Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer, который сбил девочку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Столичная прокуратура завтра подаст в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для водителя Hummer, который сбил ребенка. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Ходатайство об избрании меры пресечения будет направлено в Шевченковский районный суд завтра", - сказала пресс-секретарь.
Максимець также отметила, что прокуратура будет просить применить арест без возможности внесения залога.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка.
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в Киевский городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" для прохождения экспертизы на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас водитель задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).