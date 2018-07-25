Прокуратура проситиме арештувати водія Hummer, який збив дівчинку у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Столична прокуратура завтра подасть до Шевченківського районного суду Києва клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави для водія Hummer, який збив дитину. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
“Клопотання про обрання запобіжного заходу буде скеровано до Шевченківського районного суду завтра”, — сказала прес-секретар.
Максимець також наголосила, що прокуратура проситиме застосувати арешт без можливості внесення застави.
Нагадаємо, ДТП сталася на бульварі Лесі Українки о 22:30. Внаслідок автопригоди загинула 10-річна дівчинка.
Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір’ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
23-річного водія затримали біля ТЦ “Парус” на вулиці Мечнікова та доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні “Соціотерапія” для проходження експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Наразі водія затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).