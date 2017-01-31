Прокуратура сообщила о подозрении похитителям 9-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении двум похитителям, которые взяли в заложники 9-летнего мальчика и требовали выкуп. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Мужчинам сообщено о подозрении по ч.2 ст.147 (захват заложников) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Прокуратура требует избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщалось ранее, 29 января, 30-летний мужчина, путем обмана, уговорил молодого мальчика сесть в машину и перевез в свой дом в пгт. Гребенки Васильковского района, где связав руки и заклеив рот, удерживал в заложниках.
В дальнейшем, злоумышленник с целью получения выкупа и заручившись помощью 40-летнего соседа, написали записку бабушке 9-летнего мальчика с требованием передать им деньги в сумме 10 000 гривен.