Прокуратура повідомила про підозру викрадачам 9-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру двом викрадачам, які взяли у заручники 9-річного хлопчика та вимагали викуп. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.
“Чоловікам повідомлено про підозру за ч.2 ст.147 (захоплення заручників) КК України”, — повідомили у прокуратурі.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Прокуратура вимагає обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Як повідомлялося раніше, 29 січня, 30-ти річний чоловік, шляхом обману, умовив малолітнього хлопчика сісти до автівки та перевіз до свого будинку в смт. Гребінки Васильківського району, де зв’язавши руки та заклеївши рот, утримував у заручниках.
У подальшому, зловмисник з метою отримання викупу та залучившись допомогою 40-річного сусіда, написали записку бабусі 9-річного хлопчика з вимогою передати їм гроші у сумі 10 тисяч гривень.