Прокуратура сообщила о подозрении украинке за проведение выборов Путина в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в государственной измене гражданке Украины, которая принимала участие в проведении незаконных выборов президента России в Крыму. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, передает УНН.
"Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое участвовало в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", - написала пресс-секретарь.
Напомним, 24 апреля на КПВВ "Чонгар" задержали гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.