Прокуратура сообщила о подозрении украинке за проведение выборов Путина в Крыму

"Задержанному вчера на КПВВ "Чонгар" лицу, которое участвовало в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", - написала пресс-секретарь.

Напомним, 24 апреля на КПВВ "Чонгар" задержали гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.