Прокуратура повідомила про підозру українці за проведення виборів Путіна у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді громадянці України, яка брала участь у проведенні незаконних виборів президента Росії у Криму. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик, передає УНН.
“Затриманій вчора на КПВВ „Чонгар“ особі, яка брала участь в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму, повідомлено про підозру у вчиненні державної зради”, — написала прес-секретар.
Нагадаємо, 24 квітня на КПВВ “Чонгар” затримали громадянку України, яка незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь збір підписів на підтримку висунення Володимира Путіна кандидатом на пост президента РФ.