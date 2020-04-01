Прокуратура вернула в коммунальную собственность помещение в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. При содействии Киевской местной прокуратуры № 10 через суд восстановлено право собственности территориальной общины города Киева на нежилые помещения стоимостью более 6,2 млн гривен и площадью 511 кв.м. на ул. Невской в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Установлено, что право собственности на указанное недвижимое имущество было зарегистрировано за физическим лицом на основании поддельного договора купли-продажи, а в дальнейшем - отчуждено в пользу третьих лиц.
Учитывая, что помещение выбыло из коммунальной собственности в обход установленной законодательством процедуры и при отсутствии надлежащих решений уполномоченных органов, местной прокуратурой предъявлен иск в Шевченковский районный суд города Киева об истребовании указанного имущества в пользу территориальной общины города Киева, судом удовлетворено.
Сейчас решение суда выполнено в полном объеме, помещение возвращено в коммунальную собственность территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета.
Кроме того, по факту незаконного отчуждения из коммунальной собственности указанного имущества продолжается досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
Напомним, в Винницкой области арестовали лиц, похитивших химсредства защиты растений на 4,5 млн гривен.