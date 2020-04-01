Прокуратура вернула в коммунальную собственность помещение в центре Киева

КИЕВ. 1 апреля. УНН. При содействии Киевской местной прокуратуры № 10 через суд восстановлено право собственности территориальной общины города Киева на нежилые помещения стоимостью более 6,2 млн гривен и площадью 511 кв.м. на ул. Невской в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.