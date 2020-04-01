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Прокуратура повернула до комунальної власності приміщення у центрі Києва

Прокуратура повернула до комунальної власності приміщення у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. За сприяння Київської місцевої прокуратури № 10 через суд поновлено право власності територіальної громади міста Києва на нежитлові приміщення вартістю понад 6,2 млн гривень та площею 511 кв.м. на вул. Невській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Встановлено, що право власності на указане нерухоме майно було зареєстровано за фізичною особою на підставі підробленого договору купівлі-продажу, а в подальшому – відчужено на користь третіх осіб.

Враховуючи, що приміщення вибуло з комунальної власності в обхід встановленої законодавством процедури та за відсутності належних рішень уповноважених органів, місцевою прокуратурою пред’явлено позов до Шевченківського районного суду міста Києва про витребування указаного майна на користь територіальної громади міста Києва, яке судом задоволено.

Наразі рішення суду виконано у повному обсязі, приміщення повернуто у комунальну власність територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

Крім того, за фактом незаконного відчуження з комунальної власності вказаного майна триває досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, на Вінниччині арештували осіб, які викрали хімзасоби захисту рослин на 4,5 млн гривень.

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