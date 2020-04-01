Прокуратура повернула до комунальної власності приміщення у центрі Києва

КИЇВ. 1 квітня. УНН. За сприяння Київської місцевої прокуратури № 10 через суд поновлено право власності територіальної громади міста Києва на нежитлові приміщення вартістю понад 6,2 млн гривень та площею 511 кв.м. на вул. Невській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.