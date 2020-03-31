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На Вінниччині арештували осіб, які викрали хімзасоби захисту рослин на 4,5 млн гривень

На Вінниччині арештували осіб, які викрали хімзасоби захисту рослин на 4,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На Вінниччині затримано та взято під варту групу осіб, що викрали зі складу фермерського господарства хімічних засобів захисту рослин на 4,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

"Вінницькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 185 КК України за фактом здійснення таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненої за попередньою змовою групою осіб, поєднаною з проникненням у сховище, що вчинена в особливо великих розмірах", - сказано у повідомленні.

Установлено, що групою осіб здійснено крадіжку хімічних засобів захисту рослин зі складу одного із фермерських господарств Вінницького району, чим завдано господарству матеріальної шкоди на загальну суму майже 4,5 мільйонів гривень.

Працівниками поліції зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України на шляху слідування, неподалік міста Одеси.
П’ятьом фігурантам злочину оголошено про підозри та за принципової позиції Вінницької місцевої прокуратури всім підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі понад 3 млн грн кожному.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали раніше судимих чоловіків віком 25, 26 та 28 років, вони підозрюються у скоєнні хуліганства, підпалі, розбійних нападів та вимаганні грошових коштів у аграріїв та підприємців.

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