На Вінниччині арештували осіб, які викрали хімзасоби захисту рослин на 4,5 млн гривень

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Вінниччині затримано та взято під варту групу осіб, що викрали зі складу фермерського господарства хімічних засобів захисту рослин на 4,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.