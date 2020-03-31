В Винницкой области арестовали лиц, похитивших химсредства защиты растений на 4,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Винницкой области задержана и взята под стражу группа лиц, похитивших из состава фермерского хозяйства химических средств защиты растений на 4,5 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
"Винницкой местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 185 УК Украины по факту совершения тайного похищения чужого имущества (кража), совершенного по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в хранилище, совершенная в особо крупных размерах" , - говорится в сообщении.
Установлено, что группой лиц совершена кража химических средств защиты растений из состава одного из фермерских хозяйств Винницкого района, чем нанесен хозяйству материальный ущерб на общую сумму почти 4,5 миллиона гривен.
Сотрудниками полиции злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на пути следования, недалеко от города Одессы. Пяти фигурантам преступления объявлено о подозрениях и при принципиальной позиции Винницкой местной прокуратуры всем подозреваемым судом избрана меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 3 млн грн каждому.
Напомним, в Днепропетровской области задержали ранее судимых мужчин в возрасте 25, 26 и 28 лет, они подозреваются в совершении хулиганства, поджога, разбойных нападений и вымогательстве денежных средств у аграриев и предпринимателей.