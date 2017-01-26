Прокуратура пока не установила местонахождение заместителя главы Ужгородского горсовета

"Фигурант по делу до сих пор не вышел на связь с органами прокуратуры. Мы сегодня в соцсети прочитали, что с ним затруднена связь из-за сломанного телефона и он находится в Житомире. Если чиновник заявляет, что невиновен, то должен и сам быть заинтересован в сотрудничестве. Сейчас прокуратура выясняет его (первого заместителя городского головы Ужгорода - ред.) местонахождение как фигуранта уголовного производства", - отметила В.Попович.

В то же время, как сообщили корреспонденту УНН в Ужгородском городском совете, официально первый заместитель городского головы Ужгорода находится в командировке в г. Киев с 24 января по 27 января включительно.

Напомним, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода.

Как ранее сообщал УНН, обвиненный в бегстве заместитель городского головы Ужгорода вышел на связь через соцсети. Напомним, Ю.Луценко рекомендовал заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу прийти в прокуратуру с повинной.