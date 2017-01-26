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Прокуратура поки не встановила місцезнаходження заступника голови Ужгородської міськради

Прокуратура поки не встановила місцезнаходження заступника голови Ужгородської міськради

Київ • УНН

 • 10941 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 26 січня. УНН. Прокуратура Закарпатської області встановлює фактичне місцезнаходження першого заступника голови Ужгородської міськради, який фігурує у викритій схемі отримання хабарів за вирішення земельних питань. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

“Фігурант у справі й досі не вийшов на зв’язок із органами прокуратури. Ми сьогодні у соцмережі прочитали, що з ним затруднено зв’язок через зламаний телефон і що він знаходиться у Житомирі. Якщо посадовець заявляє, що не винен, то має й сам бути зацікавлений у співпраці. Наразі прокуратура з’ясовує його (першого заступника міського голови Ужгорода — ред.) місцезнаходження як фігуранта кримінального провадження”, — зазначила В. Попович.

Водночас, як повідомили кореспонденту УНН в Ужгородській міській раді, офіційно перший заступник міського голови Ужгорода перебуває у відрядженні в м. Київ з 24 січня по 27 січня включно.

Нагадаємо, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода.

Як раніше повідомляв УНН, звинувачений у втечі заступник міського голови Ужгорода вийшов на зв’язок через соцмережу. Нагадаємо, Ю. Луценко рекомендував заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу прийти у прокуратуру з повинною. 

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