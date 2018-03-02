Прокуратура подала жалобу на приговор антимайдановцу "Топазу"

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Прокуратура Харьковской области обратилась в апелляционный суд области с обжалованием приговора Киевского районного суда города Харькова для Гната Кромского с позывным "Топаз" с требованием более сурового наказания вместо назначенных судом 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Олега Максюка, в январе текущего года Киевский районный суд города Харькова частично поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 31-летнего харьковчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе дебатов сторона обвинения просила суд назначить более суровое наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайданивцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарской, во время которых погибли люди", - пояснил О.Максюк.

Напомним, "Топаза" задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года "беглеца" задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога. Летом 2015 Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника. Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Напомним, суд приговорил Г.Кромского до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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