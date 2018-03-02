Прокуратура подала скаргу на вирок антимайданівцю "Топазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Прокуратура Харківської області звернулася до апеляційного суду області з оскарженням вироку Київського районного суду міста Харкова для Гната Кромського з позивним "Топаз" з вимогою більш суворого покарання замість призначених судом 8 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
"За інформацією процесуального керівника у кримінальному провадженні Олега Максюка, у січні поточного року Київський районний суд міста Харкова частково підтримав позицію прокуратури області та визнав винним 31-річного харків’янина у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 КК України) та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час дебатів сторона обвинувачення просила суд призначити більш суворе покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.
"Прокуратура довела, що підсудний був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вул. Римарській, під час яких загинули люди", - пояснив О.Максюк.
Нагадаємо, "Топаза" затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив. 25 квітня 2014 року "втікача" затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави. Улітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника. Наразі на вимогу прокуратури обвинувачений знаходиться під вартою.
Нагадаємо, суд засудив Г.Кромського до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.