Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах концерна Samsung. Следственные действия связаны с политическим скандалом вокруг президента Кореи Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что цель обысков у Samsung - выяснить, оказывал ли концерн финансовую помощь сборной страны по конному спорту дочери подруги президента Южной Кореи.
Подруга главы государства, не занимая никаких официальных должностей, активно вмешивалась в деятельность власти страны, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций.
Пак Кын Хе уже дважды принесла официальные извинения, но ее рейтинг продолжает падать.
Как ожидается, 8 ноября она посетит парламент, где встретится с лидерами оппозиции, которые призвали главу государства подать в отставку.
Как сообщал УНН, двух бывших сотрудников президента Пак Кын Хе обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и разглашении секретной информации.