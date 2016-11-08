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15 марта, 19:03 • 113060 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160378 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110788 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104468 просмотра

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Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung

Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung

Киев • УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах концерна Samsung. Следственные действия связаны с политическим скандалом вокруг президента Кореи Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что цель обысков у Samsung - выяснить, оказывал ли концерн финансовую помощь сборной страны по конному спорту дочери подруги президента Южной Кореи.

Подруга главы государства, не занимая никаких официальных должностей, активно вмешивалась в деятельность власти страны, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций.

Пак Кын Хе уже дважды принесла официальные извинения, но ее рейтинг продолжает падать.

Как ожидается, 8 ноября она посетит парламент, где встретится с лидерами оппозиции, которые призвали главу государства подать в отставку.

Как сообщал УНН, двух бывших сотрудников президента Пак Кын Хе обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и разглашении секретной информации.

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