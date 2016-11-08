Прокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах Samsung
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура Південної Кореї провела обшуки в офісах концерну Samsung. Слідчі дії пов’язані з політичним скандалом навколо президента Кореї Пак Кін Хе, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що мета обшуків в Samsung — з’ясувати, чи надавав концерн фінансову допомогу збірній країни з кінного спорту дочки подруги президента Південної Кореї.
Подруга глави держави, не займаючи ніяких офіційних посад, активно втручалася в діяльність влади країни, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій.
Пак Кін Хе вже двічі принесла офіційні вибачення, але її рейтинг продовжує падати.
Як очікується, 8 листопада вона відвідає парламент, де зустрінеться з лідерами опозиції, що закликали главу держави подати у відставку.
Як повідомляв УНН, двох колишніх співробітників президента Пак Кін Хе звинувачують у вимаганні, зловживанні службовим становищем та розголошеннні секретної інформації.