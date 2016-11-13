Прокуратура Южной Кореи может впервые допросить президента

ukru
15 марта, 19:03 • 110459 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153146 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129308 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122442 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108127 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103167 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99478 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128737 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129388 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127558 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 53087 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 75027 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 60649 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 33042 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 45020 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128737 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128451 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264840 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294072 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 3222 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106967 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129388 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112936 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130119 просмотра
Актуальное
Прокуратура Южной Кореи может впервые допросить президента

Прокуратура Южной Кореи может впервые допросить президента

Киев • УНН

 • 7985 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Прокуроры Южной Кореи могут впервые в истории страны взять показания у действующего президента страны Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана ее подруга Цой Сун Соль, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что допрос может произойти в "эти выходные" или до 20 ноября, когда закончится официальный срок задержания главной фигурантки скандала Цой Сун Соль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung

"Президент может быть допрошена позже на этой неделе. Но есть также вероятность, что это будет отложено. Тогда это произойдет после предъявления обвинений Цой ", - отмечает источник в центральной прокуратуре Сеула.

Напомним, что Пак Кын Хе подозревают в том, что она позволяла своей давней подруге вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих выступлений, и позволяла вносить в них поправки, непосредственно влияя тем самым на политику и экономику страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы