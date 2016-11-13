Прокуратура Южной Кореи может впервые допросить президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Прокуроры Южной Кореи могут впервые в истории страны взять показания у действующего президента страны Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана ее подруга Цой Сун Соль, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Сообщается, что допрос может произойти в "эти выходные" или до 20 ноября, когда закончится официальный срок задержания главной фигурантки скандала Цой Сун Соль.
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"Президент может быть допрошена позже на этой неделе. Но есть также вероятность, что это будет отложено. Тогда это произойдет после предъявления обвинений Цой ", - отмечает источник в центральной прокуратуре Сеула.
Напомним, что Пак Кын Хе подозревают в том, что она позволяла своей давней подруге вмешиваться в государственные дела: передавала ей важную и секретную документацию, включая тексты своих выступлений, и позволяла вносить в них поправки, непосредственно влияя тем самым на политику и экономику страны.