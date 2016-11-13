Прокуратура Південної Кореї може вперше допитати президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Прокурори Південної Кореї можуть вперше в історії країни взяти свідчення у чинного президента країни Пак Кін Хе в зв’язку з корупційним скандалом, в якому опинилася замішана її подруга Цой Сун Сіль, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Повідомляється, що допит може статися в “ці вихідні” або близько 20 листопада, коли закінчиться офіційний термін затримання головної фігурантки скандалу Цой Сун Сіль.
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“Президент може бути допитана пізніше на цьому тижні. Але є також імовірність, що це буде відкладено. Тоді це станеться після пред’явлення звинувачень Цой,” — зазначає джерело в центральній прокуратурі Сеула.
Нагадаємо, що Пак Кін Хе підозрюють у тому, що вона дозволяла своїй давній подрузі втручатися в державні справи: передавала їй важливу і секретну документацію, включаючи тексти своїх виступів, і дозволяла вносити в них правки, безпосередньо впливаючи тим самим на політику та економіку країни.