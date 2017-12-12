Прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым передала в суд более 100 обвинительных актов по итогам заочного следствия в отношении бывших депутатов, экс-сотрудников прокуратуры, милиции Крыма. Об этом сегодня сообщил на брифинге прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает корреспондент УНН.