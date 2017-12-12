Прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым передала в суд более 100 обвинительных актов по итогам заочного следствия в отношении бывших депутатов, экс-сотрудников прокуратуры, милиции Крыма. Об этом сегодня сообщил на брифинге прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передает корреспондент УНН.
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"Более ста обвинительных актов в настоящее время находится в судах через механизм заочного обвинения. Это бывшие депутаты АРК, это бывшие депутаты Севастопольского городского совета, это бывшие прокуроры, сотрудники милиции", - рассказал прокурор.
Напомним, Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против "губернатора Севастополя".