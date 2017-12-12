Прокуратура передала в суд більше 100 справ щодо екс-посадовців з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до суду понад 100 обвинувальних актів за підсумками заочного слідства щодо колишніх депутатів, екс-співробітників прокуратури, міліції Криму. Про це сьогодні повідомив на брифінгу прокурор АРК Гюндуз Мамедов, передає кореспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До суду за три місяці передали справи про держзраду 10 екс-депутатів з Криму
"Більше ста обвинувальних актів на сьогодні перебуває в судах через механізм заочного обвинувачення. Це колишні депутати АРК, це колишні депутати Севастопольської міської ради, це колишні прокурори, співробітники міліції", - розповів прокурор.
Нагадаємо, Україна приєдналась до санкцій Євросоюзу проти "губернатора Севастополя".