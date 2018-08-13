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Прокуратура передала в суд дело на главного инженера УЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратура г. Бровары направила в суд обвинительный акт в отношении главного инженера производственного подразделения локомотивного депо “Киев-Пассажирский” регионального филиала “Юго-Западная железная дорога ”ПАО “Укрзализныця” по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что нанесло государству ущерб на полмиллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Прокуратура передала в суд дело на главного инженера УЗ

“Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан”, — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, работая на указанной должности, будучи должностным лицом, занимался организацией входного контроля качества и количества продукции, поступающей в депо, а также будучи председателем соответствующей комиссии, отвечал за проведение входного контроля.

В течение июня 2016 по февраль 2017 года на выполнение условий договоров о поставке товаров, заключенных между ОАО “Украинская железная дорога” и двумя обществами, в производственное подразделение локомотивное депо "Киев-Пассажирский" поступили колодки секционные для электровозов серии ЧС в количестве 4200 шт, которые по своему химическому составу не соответствуют условиям договоров.

Однако, главный инженер, используя свое служебное положение, действуя вопреки интересам службы и в интересах общества-поставщиков, будучи знакомым с техническими условиями, которым должна соответствовать колодка секционная для электровозов серии ЧС, организовал прием некачественного товара.

Указанное привело к тому, что за непригодный для производства товар региональным филиалом “Юго-Западная железная дорога” ПАО “Украинская железная дорога” на счета поставщиков безосновательно были перечислены средства на сумму более полумиллиона гривен за товар, который не соответствует условиям договора и нормативно-технической документации, нанесло существенный вред государственным интересам и повлекло тяжкие последствия.

Напомним, главный инженер “Укрзализныци” попал под суд за ненадлежащий контроль.

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