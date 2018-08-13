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Прокуратура передала до суду справу на головного інженера УЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратура м.Бровари скерувала до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо “Київ-Пасажирський” регіональної філії “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” за підозрою у зловживанні службовим становищем, що завдало державі збитків на півмійльйона гривень. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

Прокуратура передала до суду справу на головного інженера УЗ

“Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що чоловік, працюючи на вказаній посаді, будучи службовою особою, займався організацією вхідного контролю якості та кількості продукції, що надходить в депо, а також будучи головою відповідної комісії, відповідав за проведення вхідного контролю.

Протягом червня 2016 по лютий 2017 року на виконання умов договорів про поставку товарів, укладених між ПАТ “Українська залізниця” та двома товариствами, до виробничого підрозділу локомотивне депо "Київ-Пасажирський" надійшли колодки секційні для електровозів серії ЧС в кількості 4 200 шт, які за своїм хімічним складом не відповідають умовам договорів.

Однак, головний інженер, використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах товариств-постачальників, будучи обізнаним з технічними умовами, яким повинна відповідати колодка секційна для електровозів серії ЧС, організував приймання неякісного товару.

Вказане призвело до того, що за непридатний до виробництва товар регіональною філією “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Українська залізниця” на рахунки постачальників безпідставно перераховані кошти на суму понад півмільйона гривень за товар, який не відповідає умовам договору та нормативно-технічній документації, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, головний інженер "Укрзалізниці" потрапив під суд за неналежний контроль.

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