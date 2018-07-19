Прокуратура передала в суд обвинительный акт по взятке в "Укрзализныце"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении служащего ПАО “Укрзализныця”, уличенного в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Киевской местной прокуратуры № 7, передает УНН.
“Киевской местной прокуратурой № 7 завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника отдела Регионального филиала ”Львовская железная дорога “ПАО ”Укрзализныця“, уличенного в коррупционном преступлении”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, чиновника задержали в апреле 2018 года во время получения 7200 долларов США неправомерной выгоды.
Указанные средства мужчина требовал от директора частного общества за влияние на должностных лиц Регионального филиала по перечислению около 2 млн грн на счет указанного общества по договору на поставку товаров.
Действия начальника отдела квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды.
В настоящее время обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 3 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Ранее ГПУ направила в суд обвинительный акт против главного инженера производственного подразделения локомотивного депо “Киев-Пассажирский” регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” ПАО “Укрзализныця” за ненадлежащий контроль над производственным процессом, что нанесло государству ущерб на сумму 1 миллион гривен.