Прокуратура передала до суду обвинувальний акт по хабару в "Укрзалізниці"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Прокуратура м.Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно службовця ПАТ “Укрзалізниця”, викритого на корупції. Про це повідомила пресс-служба Київської місцевої прокуратури № 7, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника відділу Регіональної філії „Львівська залізниця“ ПАТ „Укрзалізниця“, викритому на корупційному злочині”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посадовця затримали у квітні 2018 року під час одержання 7200 доларів США неправомірної вигоди.

Зазначені кошти чоловік вимагав від директора приватного товариства за вплив на службових осіб Регіональної філії щодо перерахування близько 2 млн грн на рахунок вказаного товариства за договором на поставку товарів.

Дії начальника відділу кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

На даний час обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше ГПУ скерувала до суду обвинувальний акт проти головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо "Київ-Пасажирський" регіональної філії “Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" через неналежний контроль над виробничим процесом, що завдало державі шкоди на 1 мільйон гривень.

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