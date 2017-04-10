Прокуратура Одессы объявила подозрение еще двум участникам событий 2 мая

По его словам, им было заочно объявлено о подозрении в с.294 УКУ (Массовые беспорядки). Один из подозреваемых, по данным прокуратуры, находится на оккупированной территории и активно участвует в боевых действиях на стороне террористов так называемой “ДНР”. Второй подозреваемый скрывается на территории России.

Напомним, ранее прокуратурой был задержан еще один активный участник событий 2 мая. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщал, что обвиняемых по делу 2 мая оставили в СИЗО .