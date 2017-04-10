Прокуратура Одессы объявила подозрение еще двум участникам событий 2 мая

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63909 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107767 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165426 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114119 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105302 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107299 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103758 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157003 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура Одессы объявила подозрение еще двум участникам событий 2 мая

Прокуратура Одессы объявила подозрение еще двум участникам событий 2 мая

Киев  •  УНН

 • 13961 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 апреля. УНН. По делу так называемого “2 мая” объявлено о подозрении еще двум участникам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014. Об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает корреспондент УНН.

По его словам, им было заочно объявлено о подозрении в с.294 УКУ (Массовые беспорядки). Один из подозреваемых, по данным прокуратуры, находится на оккупированной территории и активно участвует в боевых действиях на стороне террористов так называемой “ДНР”. Второй подозреваемый скрывается на территории России.

Напомним, ранее прокуратурой был задержан еще один активный участник событий 2 мая. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщал, что обвиняемых по делу 2 мая оставили в СИЗО .

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