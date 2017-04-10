Прокуратура Одеси оголосила підозру ще двом учасникам подій 2 травня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У так званій справі “2 травня” оголошено про підозру ще двом учасникам масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко, передає кореспондент УНН.
За його словами, їм було заочно оголошено про підозру за ст.294 ККУ (Масові заворушення). Один з підозрюваних, за даними прокуратури, перебуває на окупованій території і бере активну участь в бойових діях на боці терористів так званої “ДНР”. Другий підозрюваний переховується на території Росії.
Нагадаємо, раніше прокуратурою було затримано ще одного активного учасника подій 2 травня. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше УНН повідомляв, що обвинувачених у справі 2 травня залишили у СІЗО.