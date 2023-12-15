Прокуратура начала расследование из-за недопуска детей с собакой в укрытие во время тревоги в Киеве
Киев • УНН
Прокуратура города Киева начала досудебное расследование после того, как двум детям с собакой не позволили войти в школьное укрытие во время ракетного обстрела.
В Киеве во время воздушной тревоги 14 декабря охранник не пустил двух детей в укрытие школы, потому что они были с собакой. Столичная прокуратура начала досудебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Детали
14 декабря 2023 года примерно в 16 ч. 20 мин. во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки рф по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева.
Как указали в прокуратуре, увидев, что дети были с собакой, охранник не допустил их в укрытие, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины)
Дополнение
В Киеве во время одной из воздушных тревог 14 декабря прозвучали взрывы. По данным Воздушных Сил ВСУ, силы ПВО сбили одну аэробаллистическую ракету Х-47М "Кинжал".
Прокуратура начала расследование из-за недопуска детей с собакой в укрытие во время тревоги в Киеве
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