Прокуратура начала расследование из-за недопуска детей с собакой в укрытие во время тревоги в Киеве

В Киеве во время воздушной тревоги 14 декабря охранник не пустил двух детей в укрытие школы, потому что они были с собакой. Столичная прокуратура начала досудебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Детали

14 декабря 2023 года примерно в 16 ч. 20 мин. во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки рф по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева.

Как указали в прокуратуре, увидев, что дети были с собакой, охранник не допустил их в укрытие, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины) - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Дополнение

В Киеве во время одной из воздушных тревог 14 декабря прозвучали взрывы. По данным Воздушных Сил ВСУ, силы ПВО сбили одну аэробаллистическую ракету Х-47М "Кинжал".