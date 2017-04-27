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Прокуратура Луганской области контролирует расследование ДТП с девятью пострадавшими

Киев • УНН

 • 10315 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура Луганской области контролирует ход досудебного расследования по факту ДТП в Новоайдарском районе, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

Прокуратура Луганской области контролирует расследование ДТП с девятью пострадавшими

“Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, совершившим тяжкие телесные повреждения)”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, следствием установлено, что 26 апреля 2017 водитель автомобиля “RENAULT TRAFFIC”, двигаясь в направлении из города Северодонецка в пгт Станица-Луганская не справился с управлением и совершил выезд на обочину, после чего его автомобиль перевернулся.

“Во время дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находился водитель и 8 пассажиров, получили телесные повреждения и были госпитализированы в Новоайдарскую центральную районную больницы”, — добавили в прокуратуре.

Сейчас, по данным пресс-службы, устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводятся необходимые следственные действия.

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