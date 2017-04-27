Прокуратура Луганщини контролює розслідування ДТП з дев'ятьма постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура Луганської області контролює хід досудового розслідування за фактом ДТП у Новоайдарському районі, в якому постраждали дев'ять людей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження)”, — йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, слідством встановлено, що 26 квітня 2017 року водій автомобіля “RENAULT TRAFFIC”, рухаючись у напрямку з міста Сєвєродонецька до смт Станиця-Луганська не впорався з керуванням та здійснив виїзд на узбіччя, після чого його автомобіль перекинувся.
“Під час дорожньо-транспортної пригоди в салоні автомобіля знаходився водій та 8 пасажирів, які отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Новоайдарської центральної районної лікарні”, — додали в прокуратурі.
Наразі, за даними прес-служби, встановлюються всі обставини ДТП, проводяться необхідні слідчі дії.