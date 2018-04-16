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Прокуратура Крыма: дело о присвоении Аксеновым "Артека" приостановлено

Прокуратура Крыма: дело о присвоении Аксеновым "Артека" приостановлено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Прокуратура АР Крым приостановила расследование уголовного производства о присвоении международного детского центра "Артек" самопровозглашенным главой совета министров полуострова Сергеем Асеновым. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым.

"Уголовное производство в отношении присвоения "Артека" по признакам преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины приостановлено из-за розыска подозреваемого Аксенова", - сказали в прокуратуре.

Как сообщал УНН, Аксенов, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел имуществом Госпредприятием Украины МДЦ "Артек" в пользу РФ, прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Постановлением Печерского суда г. Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого в вышеуказанном уголовном производстве Аксенова с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, постановлением Оболонского районного суда Киева наложен арест на имущество ГПУ "Международный детский центр "Артек", которое является объектом уголовно противоправных действий и вещественным доказательством в уголовном производстве, на общую сумму 242 228,7 тысячи гривен.

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