Прокуратура Крыма: дело о присвоении Аксеновым "Артека" приостановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Прокуратура АР Крым приостановила расследование уголовного производства о присвоении международного детского центра "Артек" самопровозглашенным главой совета министров полуострова Сергеем Асеновым. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым.
"Уголовное производство в отношении присвоения "Артека" по признакам преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса Украины приостановлено из-за розыска подозреваемого Аксенова", - сказали в прокуратуре.
Как сообщал УНН, Аксенов, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел имуществом Госпредприятием Украины МДЦ "Артек" в пользу РФ, прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.
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Постановлением Печерского суда г. Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого в вышеуказанном уголовном производстве Аксенова с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, постановлением Оболонского районного суда Киева наложен арест на имущество ГПУ "Международный детский центр "Артек", которое является объектом уголовно противоправных действий и вещественным доказательством в уголовном производстве, на общую сумму 242 228,7 тысячи гривен.