Прокуратура Криму: справа про привласнення Аксьоновим “Артеку” призупинена
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Прокуратура АР Крим призупинила розслідування кримінального провадження щодо привласнення міжнародного дитячого центру “Артек” самопроголошеним главою ради міністрів півострова Сергієм Аксьоновим. Про це УНН повідомили у прокуратурі АР Крим.
“Кримінальне провадження щодо привласнення "Артеку“ за ознаками злочину, передбаченого ст.191 Кримінального кодексу України призупинено через розшук підозрюваного Аксьонова”, — сказали у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, Аксьонову, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів майном Державним підприємством України МДЦ “Артек” на користь РФ, прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата майна) Кримінального кодексу України.
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Ухвалою Печерського суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного у вищевказаному кримінальному провадженні Аксьонова з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, ухвалою Оболонського районного суду Києва накладено арешт на майно ДПУ “Міжнародний дитячий центр “Артек”, яке є об’єктом кримінально протиправних дій та речовим доказом у кримінальному провадженні, на загальну суму 242 228,7 тисячі гривень.