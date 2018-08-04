Просьбу о снятии обвинений в сговоре с россиянки Бутиной подала не ее защита
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Защита Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне, не подавала 3 августа прошение о снятии с нее обвинений, которое отклонил американский суд. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту российского агентства ТАСС адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл, информирует УНН.
“Ничего особенного, некто попытался вмешаться. Судья отклонил (прошение)”, — заявил он. Адвокат заявил, что к такому прошению защита не имеет никакого отношения. Также Дрисколл не уточнил, кто именно мог направить подобное заявление, которое, согласно материалам суда, было отклонено 3 августа.
Как сообщал УНН, американский суд отклонил без рассмотрения просьбы о снятии обвинений с арестованной 15 июля в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в материалах суда.