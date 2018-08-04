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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24197 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 85135 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120029 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127842 просмотра

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7 марта, 19:45 • 167094 просмотра

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Просьбу о снятии обвинений в сговоре с россиянки Бутиной подала не ее защита

Просьбу о снятии обвинений в сговоре с россиянки Бутиной подала не ее защита

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Защита Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне, не подавала 3 августа прошение о снятии с нее обвинений, которое отклонил американский суд. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту российского агентства ТАСС адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл, информирует УНН.

“Ничего особенного, некто попытался вмешаться. Судья отклонил (прошение)”, — заявил он. Адвокат заявил, что к такому прошению защита не имеет никакого отношения. Также Дрисколл не уточнил, кто именно мог направить подобное заявление, которое, согласно материалам суда, было отклонено 3 августа.

Как сообщал УНН, американский суд отклонил без рассмотрения просьбы о снятии обвинений с арестованной 15 июля в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в материалах суда.

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