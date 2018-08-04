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Прохання про зняття звинувачень у змові з росіянки Бутіної подав не її захист

Київ • УНН

 • 8702 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Захист Марії Бутіної, заарештованої в Вашингтоні, не подавав 3 серпня прохання про зняття з неї звинувачень, яке відхилив американський суд. Про це повідомив в п’ятницю кореспонденту російського агентства ТАРС адвокат Бутіної Роберт Ніл Дрісколл, інформує УНН.

“Нічого особливого, хтось спробував втрутитися. Суддя відхилив (прохання)”, — заявив він. Адвокат заявив, що до такого прохання захист немає ніякого відношення. Також Дрісколл не уточнив, хто саме міг направити таку заяву, яка, згідно з матеріалами суду, було відхилена 3 серпня.

Як повідомляв УНН, американський суд відхилив без розгляду прохання про зняття звинувачень з заарештованої 15 липня в Вашингтоні росіянки Марії Бутіної. Про це йдеться в матеріалах суду.

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