Прохання про зняття звинувачень у змові з росіянки Бутіної подав не її захист
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Захист Марії Бутіної, заарештованої в Вашингтоні, не подавав 3 серпня прохання про зняття з неї звинувачень, яке відхилив американський суд. Про це повідомив в п’ятницю кореспонденту російського агентства ТАРС адвокат Бутіної Роберт Ніл Дрісколл, інформує УНН.
“Нічого особливого, хтось спробував втрутитися. Суддя відхилив (прохання)”, — заявив він. Адвокат заявив, що до такого прохання захист немає ніякого відношення. Також Дрісколл не уточнив, хто саме міг направити таку заяву, яка, згідно з матеріалами суду, було відхилена 3 серпня.
Як повідомляв УНН, американський суд відхилив без розгляду прохання про зняття звинувачень з заарештованої 15 липня в Вашингтоні росіянки Марії Бутіної. Про це йдеться в матеріалах суду.